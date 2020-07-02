Оценки воспринимаемой инфляции постепенно улучшаются: показатели достигли минимальных значений за все время измерений, хотя с начала июня существенных изменений не произошло. Об этом говорится в представленном Центробанком отчете по итогам очередного телефонного опроса ООО «инФОМ» . Телефонный опрос, шестой по счету в этом году (опросы в режиме личного общения сейчас не проводятся в связи с коронавирусом), был проведен 15—21 июня.

Рост цен за последние две недели заметили 51% респондентов, из них 28% говорят об увеличении стоимости большинства товаров, 19% — только некоторых.

Доля респондентов, считающих, что сегодня месячная инфляция заметно выше, чем в начале года, снизилась до 39% (минимальное значение за весь период опросов; ранее она колебалась в пределах 42—46%), хотя изменение за полмесяца не превысило погрешности. Одновременно на 3 процентных пункта выросла доля считающих, что сегодня инфляция примерно такая же, как в начале года (16%), а 32% говорят, что сейчас инфляция немного выше, чем в январе — феврале.

Инфляционные ожидания в месячной перспективе продолжают постепенно улучшаться. Доля считающих, что инфляция через месяц будет заметно выше, чем сейчас, снизилась и также находится на минимуме за весь период с начала апреля (26%). Эта доля почти сравнялась с долями выбирающих варианты «уровень инфляции будет немного выше» (28%) и «примерно такой же» (24%). Более низкой, чем сейчас, инфляции ожидают 4% опрошенных, о вероятном отсутствии роста цен говорят 5%.



Прогнозы на год вперед остались на уровне предыдущего опроса. Ожидают заметно более высокого, чем сейчас, роста цен 42% респондентов, немного более высокого — 19%, примерно такого же — 11%, более низкой инфляции — 3%, и 2% считают, что цены через год будут такими же, как сейчас.