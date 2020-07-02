На Московской бирже 2 июля стартовали торги глобальными депозитарными расписками Mail.ru Group, сообщается на сайте фондовой площадки.

Ценные бумаги Mail.ru Group включены в котировальный список первого уровня Московской биржи. Торги и расчеты осуществляются в российских рублях. Торговый код — MAIL. Депозитарные расписки Mail.ru Group также торгуются на Лондонской фондовой бирже.

«Мы рады, что все больше компаний с российскими корнями приходят на Московскую биржу за вторичным листингом. Теперь частные инвесторы, которых на Московской бирже насчитывается уже более 5,3 миллиона, могут приобрести ценные бумаги Mail.ru Group на отечественной инфраструктуре по понятным правилам, за российские рубли», — отметил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.



«Mail.ru Group развивает лидирующую российскую платформу коммуникационных и развлекательных интернет-сервисов. Компании принадлежат ведущие русскоязычные социальные сети — «ВКонтакте» и «Одноклассники», лидирующий почтовый сервис, один из самых посещаемых порталов в Рунете (Mail.ru) и четыре мессенджера. Также в состав Mail.ru Group входит международный игровой бренд My.Games, в портфеле которого сотни популярных игр для разных платформ с аудиторией более 605 млн пользователей по всему миру. В 2019 году запущено подразделение Mail.ru Group Tech Lab, которое занимается развитием новых технологий. Mail.ru Group является акционером СП «AliExpress Россия» вместе с Alibaba Group, «МегаФоном» и Российским фондом прямых инвестиций, а также совместно со Сбербанком развивает O2O-платформу в сфере еды и транспорта», — указано в справке Мосбиржи.

