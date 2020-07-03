ЦБ установил официальные курсы валют с 6 июля.

Курс доллара понизился на 1,99 копейки, составив 70,4999 рубля (70,5198 рубля на 3 июля). Курс евро снизился на 29,74 копейки, до 79,2207 рубля (79,5181 рубля на 3 июля).

На валютных торгах Московской биржи на 12:54 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 47 копеек и составил 71,02 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 44 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 79,77 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 70,11—71,04 рубля за доллар и 79,03—79,78 рубля за евро.