РФ заинтересована в притоке мигрантов — в стране скоро будет не хватать рабочих рук. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок к Основному закону страны.

«Россия нуждается в притоке новых граждан», — отметил он.



«Совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро будет очень заметно не хватать рабочих рук, и это становится реальным, объективным ограничителем экономического роста в стране», — пояснил президент.

Путин подчеркнул, что власти продолжат прилагать усилия для повышения рождаемости внутри страны, но РФ тем не менее нуждается в привлечении людей из-за границы. «Конечно, если речь идет о наших соотечественниках, носителях русского языка и русской культуры, мы вдвойне-втройне заинтересованы в притоке именно таких людей, которые чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова», — добавил он.

По его словам, тема миграции важна и с экономической точки зрения. «Это должна быть государственная политика. Россия заинтересована в притоке мигрантов, но в притоке тех, кто нужен стране», — заявил глава государства, пояснив, что в целом речь идет о «молодых, здоровых, образованных людях, которые либо готовы получить образование и влиться в рынок труда, либо прямо приступить к работе, имея нужный уровень квалификации».



Президент отметил, что в некоторых странах такая работа поставлена на высокий уровень; это нужно сделать и в России. При этом он призвал учитывать состояние рынка труда в различных регионах, развитие социальной инфраструктуры, чтобы «приток мигрантов не нарушал права граждан России, чтобы не было проблем с получением образовательных услуг, с переполненностью учреждений здравоохранения». «Это непростые вопросы, но ими, безусловно, нужно заниматься, и мы будем это делать», — резюмировал Путин.