Федеральная антимонопольная служба фиксирует снижение в России цен на ряд социально значимых продуктов, сообщается на сайте ведомства.

Так, подешевели свинина, мороженая рыба, лук. 24 июня средняя по РФ минимальная цена за килограмм свинины составляла 256,67 рубля (в конце апреля — практически 270 рублей), лука — 46 рублей (в конце мая он стоил 53,75 рубля). Замороженная рыба 20 мая стоила 218,74 рубля за килограмм, а 24 июня — 202 рубля. Почти до 19 рублей подешевел килограмм соли.

Незначительные колебания или устойчивость цен за три последних месяца демонстрируют говядина (403,4 рубля за килограмм), мука (44,14 рубля), масло подсолнечное и сливочное, макаронные изделия и молоко.

«Необходимо отметить, что приведенные минимальные цены на товары являются средними по стране и могут отличаться в разных регионах и федеральных округах. Традиционно уровень цен на продукты в Дальневосточном федеральном округе выше, чем в целом по России», — указывают в ФАС.

«Индекс окрошки» позволил оценить удорожание продуктового набора за год Средние затраты на покупку соответствующего набора товаров в июне 2020 года составили 729 рублей, что на 11% выше, чем в прошлом году.

«Скачкообразный и непредсказуемый рост цен, спровоцированный ажиотажным спросом в условиях пандемии, остался в прошлом. В каких-то категориях товаров снижение цен обусловлено сезонными изменениями в отрасли, где-то стоимость товаров выровнялась и сбалансировалась благодаря рыночным механизмам», — пояснил заместитель руководителя ФАС России Павел Заборщиков.



«Тем не менее и ФАС России, и ее территориальные управления продолжают проводить мониторинг цен социально значимых продуктов. В случае выявления необоснованного завышения стоимости товаров ведомство принимает предусмотренные законодательством меры реагирования», — подчеркивает и. о. начальника управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Лариса Вовкивская.