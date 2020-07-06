Федеральный бюджет недополучит в июле 47,8 млрд рублей нефтегазовых доходов, свидетельствуют материалы Минфина России .

«Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в июле 2020 года в размере 47,8 млрд рублей», — указано в сообщении.

Из него следует, что суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня 2020 года составило 77,8 млрд рублей.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 125,6 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 8 июля 2020 года по 6 августа 2020 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 5,7 млрд рублей», — сообщают в Минфине.