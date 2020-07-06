Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф — тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения. Проект соответствующего указания опубликован на сайте регулятора.

С 24 августа 2020 года вступают в силу поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов, напоминают в ЦБ. Базовая ставка тарифа перестанет быть одинаковой для всех водителей на одной территории, а будет определяться страховщиком для каждого автовладельца индивидуально в зависимости от его риск-профиля.

Помимо факторов, напрямую установленных в законе (таких, например, как наличие грубых нарушений правил дорожного движения), страховщики при установлении тарифа смогут учитывать иные обстоятельства. Это может быть возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение и наличие детей у водителя, установка на автомобиле телематических устройств и другие факторы. Использование страховщиками всей доступной информации повысит точность разделения водителей с низким и высоким уровнем риска и, соответственно, позволит точнее отражать в цене полиса фактический риск, поясняют в ЦБ.

«Как показывает опыт первого этапа индивидуализации тарифов ОСАГО, страховые компании заинтересованы в хороших водителях и конкурируют за таких клиентов. Так, в результате расширения тарифного коридора в начале 2019 года на 20% вниз и вверх средняя премия по ОСАГО за 2019 год снизилась на 4,8%», — отмечается в сообщении пресс-службы Центробанка.

Проект указания предусматривает расширение границ коридора для тарифов по легковым автомобилям физических лиц на 10% вниз и вверх, что позволит в большей степени дифференцировать тарифы для водителей с разным уровнем риска.

«Для наиболее многочисленной группы легковых автомобилей физлиц тариф будет расширен на 10% вверх и на 10% вниз. Если сегодня минимальное значение базовой ставки — 2 746 рублей, а максимальное — 4 942 рубля, то по новым правилам минимальная ставка будет 2 471 рубль, а максимальная — 5 436 рублей», — уточнил на онлайн-пресс-конференции заместитель председателя Центрального банка РФ Владимир Чистюхин.



Для общественного транспорта (регулярных автобусов, троллейбусов, трамвае) нижняя граница тарифа будет опущена на 5%, а верхняя останется без изменений.

В связи с высокой аварийностью, значительной разницей между уровнем водителей и существенной недооцененностью тарифов наибольшее расширение коридора — на 30% вниз и вверх — предусмотрено для такси. Более широкий коридор позволит эффективно воздействовать рублем на недисциплинированных таксистов и снижать тариф аккуратным водителям, подчеркивает регулятор.

Чистюхин на пресс-конференции также указал, что для легковых автомобилей юрлиц, а также для грузовых автомобилей тарифный коридор расширят в обе стороны на 20%. В среднем тарифный коридор, по его словам, будет расширен на 11% вверх и вниз.



В проекте указания также установлены факторы дискриминационного характера, которые страховщикам будет запрещено учитывать при определении базовой ставки тарифа. К ним относятся национальная, расовая, языковая принадлежность, вероисповедание, должностное положение.



По словам Чистюхина, если практика покажет, что потребуется ограничить какие-то иные факторы, регулятор внесет изменения в нормативный акт.

Планируется, что новые тарифы начнут действовать одновременно со вступлением в силу поправок в закон об ОСАГО.



Напомним, изменения в закон об ОСАГО, которые вступят в силу с 24 августа, были внесены весной. Их можно условно разделить на три части. Первая — индивидуализация тарифов ОСАГО, предусматривающая привязку тарифа к конкретному человеку, а не к территории, как было ранее. Вторая — закон определил открытый перечень факторов, которые могут использовать страховые компании для определения тарифа, и дал Банку России полномочия устанавливать факторы, которые нельзя использовать. Третье изменение — на сайтах страховых организаций должна быть раскрыта информация о факторах расчета тарифа и присутствовать тарифный калькулятор.

