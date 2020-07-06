Международный холдинг Freedom Holding Сorp., представленный в России ИК «Фридом Финанс» и банком «Фридом Финанс», сообщает о приобретении 100% акций ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», сообщает пресс-служба холдинга.



«Основная цель приобретения — дальнейшее расширение бизнеса дочерней компании Freedom Holding Сorp. — ИК «Фридом Финанс» в России. АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» войдет в группу компаний, работающую в семи странах мира под брендом Freedom Finance», — говорится в релизе.



Сделке предшествовала процедура due diligence, финальный этап которой включал подтверждение соответствия условий слияния определенным корпоративным и регуляторным требованиям законодательства Соединенных Штатов и России.

Сумма и условия покупки не разглашаются. Объединение компаний намечено на конец 2020 года.

«Слияния и поглощения — одна из составляющих стратегии развития бизнеса Freedom Holding Corp. И для нас, и для компании «Церих» — это позитивное и взаимовыгодное сотрудничество. Приобретение акций АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» позволяет ООО ИК «Фридом Финанс» (российской части холдинга) укрепить свои позиции на российском рынке и нарастить клиентскую базу, — отметил Тимур Турлов, генеральный директор ООО ИК «Фридом Финанс» и CEO Freedom Holding Corp. — Подчеркну, что в результате вхождения АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» в состав холдинга Freedom Holding Corp. клиенты «Цериха» получат передовые брокерские и банковские сервисы холдинга, а также прямой доступ к американскому фондовому рынку».



Ранее Freedom Holding Corp. получил одобрение на покупку АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» от Федеральной антимонопольной службы России.