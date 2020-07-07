Чистый приток в открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы) за июнь 2020 года превысил 14,7 млрд рублей — максимум с февраля и в 1,8 раза выше объема средств, полученных в апреле и мае. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные InvestFunds. Большая часть чистого притока (почти 7,4 млрд рублей) пришлась на ПИФы облигаций.

По словам экспертов, в июне была снята часть ограничений, связанных с пандемией, и вырос поток клиентов в офисы банков, которые являются основными провайдерами ПИФов. Также ребалансировка средств инвесторов в пользу фондов облигаций связана с желанием частично зафиксировать прибыль после сильного ралли в акциях, а также с осторожным поведением инвесторов, опасающихся второй волны коронавируса и более медленного восстановления мировой экономики. Более продвинутые инвесторы знают, что дальнейшее снижение ставки ЦБ приведет к росту цен на облигации и, как следствие, их доход будет еще выше ставки по депозитам, уточняют эксперты.

Инвесторы также обращают внимание и на историческую доходность фондов. Так, по данным InvestFunds, за последний год доходность облигационных фондов составила 10—20%, что в два-три раза выше доходности депозитов. Одновременно инвесторы продолжили увеличивать вложения в фонды акций (3,7 млрд рублей). Среди лидеров по привлечению оказались фонды вкладывающих в ценные бумаги высокотехнологичных компаний. В их пользу играет высокая доходность — за последний год она составила 25—40%.

По мнению участников рынка, инвестиционная активность останется на высоком уровне в ближайшие месяцы.