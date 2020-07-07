В свободной экономической зоне в Крыму будут пониженные страховые взносы: в третьем чтении принят закон, согласно которому они снизятся с 30% до 7,6% в совокупности. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

«В соответствии с принятым законом организации и индивидуальные предприниматели, ставшие участниками свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе после 1 января 2018 года, смогут платить пониженные взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование — в совокупности 7,6% (вместо 30%). Для них льгота начнет действовать с 1 января 2020 года», — указано в релизе.

Пониженный тариф можно будет платить до момента, когда объем полученной льготы превысит объем капитальных вложений, скорректированный на повышающий коэффициент. Повышающие коэффициенты установит правительство в зависимости от вида деятельности участника свободной экономической зоны и исходя из приоритета развития определенных отраслей экономики Крыма и Севастополя. Соответствующее постановление планируется принять в течение двух месяцев с момента официального опубликования закона.

Ранее норма о пониженных тарифах распространялась только на участников СЭЗ Крыма и Севастополя, получивших такой статус до истечения трехлетнего периода со дня основания СЭЗ, то есть до 1 января 2018 года. Для них льготный период уплаты страховых тарифов ограничивался десятью годами.