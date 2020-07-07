Минфин России 8 июля проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

Так, Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29014RMFS с датой погашения 25 марта 2026 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.