В Системе быстрых платежей минувшей ночью наблюдалось увеличение времени обработки отдельных электронных сообщений. Об этом утром в среду сообщили в Центробанке.

Как пояснил регулятор, причиной стали технические работы, при этом в настоящее время СБП работает в штатном режиме.



«В период с 00:40 до 1:58 мск в связи с техническими работами наблюдалось увеличение времени обработки отдельных электронных сообщений в Системе быстрых платежей. С 1:58 мск система работает в штатном режиме», — отмечает пресс-служба Банка России.