Росреестр не планирует возвращать бумажные свидетельства о государственной регистрации права на недвижимость, такой нормы не содержится в изменениях в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Об этом сообщил в среду статс-секретарь, заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий на онлайн-конференции комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики и недвижимости.

«Такого законодательного шага, как изменение формы документов либо возврат бумажного свидетельства, законопроект не предлагает, в наших ближайших планах такого предложения нет», — сказал он.

Бутовецкий уточнил, что законопроект не меняет ни формы, ни вида документов, которыми удостоверяются права на недвижимость. Он отметил, что основная часть обращений граждан по бумажным документам была с июля 2016 года, и эта волна закончилась в феврале — марте 2017 года. По его словам, граждане старшего поколения действительно больше доверяют бумаге, но «большая дискуссия уже прошла, почему были отменены бумажные документы». «Сейчас особого общественного запроса на эту тему нет», — отметил он. Бутовецкий подчеркнул, что нельзя говорить о повышении качества и доступности госуслуг в сфере регистрации недвижимости без развития информационных технологий.

Сейчас право собственности подтверждается выпиской из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках объекта недвижимости.

Комплексный законопроект о развитии сферы регистрации недвижимости был внесен в Госдуму правительством РФ 26 мая. Поправки предполагают упрощение процедур, связанных с регистрацией недвижимости. Законопроект расширяет список заявителей, которые смогут обратиться за госрегистрацией прав собственности или кадастровым учетом недвижимости, а также позволяет разрешить ситуации с государственным кадастровым учетом помещений в многоквартирных домах, если они не стоят на кадастровом учете.

Кадастровым инженерам, в свою очередь, он позволит подавать документы в Росреестр от имени заказчиков, не оформляя нотариальной доверенности. Они также будут иметь возможность получать большую часть необходимой информации через личный кабинет кадастрового инженера.