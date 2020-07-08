Завершено расследование дела о крупном хищении из банка в башкирском Салавате, сообщается в среду на сайте МВД.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего кассира одного из банков Салавата и ее мужа. Женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, ее мужу — по части 3 статьи 33 и части 4 статьи 160», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточним, что речь идет об уголовной статье «Присвоение или растрата», а статья 33 формулируется как «Виды соучастников преступления».

Следователи МВД по Башкирии провели документально-бухгалтерское исследование для установления размера ущерба, почерковедческую, фототехническую и психиатрическую экспертизы. Объем уголовного дела составил 12 томов.

Следствие установило, что присвоение денежных средств совершалось в период с сентября 2017 года по май 2019-го. В одних случаях женщина выносила похищенные деньги из офиса, в других — передавала мужу в кассе банка. Ущерб составил более 25 млн рублей. На основе данных, полученных из букмекерских организаций, установлено, что значительную часть денег мужчина потратил на ставки.

​Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги Он хочет просить помощи у россиян: собрать деньги, чтобы вернуть банку.

Как отметила представитель МВД, «в мае прошлого года старший кассир узнала, что в банке предстоит ревизия, и поняла, что недостача будет выявлена. Не имея средств возместить крупный ущерб, супруги приняли решение скрыться. Похитив около 1 миллиона рублей из кассы кредитного учреждения, вместе с двумя дочерьми они выехали из Салавата на своем автомобиле. Несколько дней жили в лесу. Затем вернулись в город, оставили машину в гараже и на такси выехали в Казань, где сняли квартиру».

Местонахождение фигурантов было впоследствии установлено, они были задержаны. На время следствия обвиняемая была помещена под стражу, ее муж — под домашний арест.

В Казани задержали похитившую 20 млн рублей кассира банка из Салавата О пропаже из кассы банка 20 млн рублей стало известно еще 27 мая.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Салаватский городской суд.



Название банка в релизе МВД не приводится, но, судя по упоминаемым деталям дела, речь идет о хищении, которое, по данным СМИ, произошло в Россельхозбанке .