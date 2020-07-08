Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,33% и составил 2 815,83 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,18% до отметки 1 245,54 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 0,53%, Сбербанка — на 0,36%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,71%. Бумаги «АЛРОСы» подорожали на 1,04%, «Газпрома» — на 1,22%.

Российский фондовый рынок к вечеру среды ушел в минус, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Продавцы в то же время ведут себя довольно спокойно — продажи явно от скуки, а не на основе выраженного драйвера. Индекс Мосбиржи сегодня отошел к 2 816 пунктам и может оставаться пока в пределах 2 800—2 835 пунктов, раз на руках у участников рынка нет значимых козырей. Индекс РТС балансирует возле 1 245 пунктов и способен закрепиться в коридоре 1 235—1 260 пунктов», — комментирует эксперт.