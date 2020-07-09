Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,19% и составил 2 782,43 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,89% до отметки 1 234,42 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,53%. Бумаги «АЛРОСы» подешевели на 1,06%, «Газпрома» — на 0,87%, Сбербанка — на 1,07%, «ЛУКОЙЛа» — на 6,81%.

Как и вчера, российский рынок акций выглядит сегодня слабо, теряя ближе к завершению основных торгов процент по индексу Мосбиржи, отмечает главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Общая же картина негативная: индекс Мосбиржи не смог закрепиться выше верхней границы боковика 2 810 пунктов, в котором торговался с начала лета. Возврат в прежний коридор может быть воспринят как «медвежий» сигнал, и рублевый индикатор рынка вполне может отправиться тестировать нижнюю границу, даже при несильном дальнейшем ухудшении внешнего фона», — комментирует эксперт.