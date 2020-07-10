Россия и Белоруссия ведут работу по трансграничной удаленной идентификации банковских клиентов-нерезидентов, в частности — по взаимодействию через биометрические системы, пишут «Известия» , ссылаясь на ЦБ и Нацбанк Белоруссии. Как рассказали в Центробанке, ведомство ведет работу по развитию сотрудничества в области финансовых технологий со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе — по механизму трансграничной удаленной идентификации. Профильная подгруппа уже проанализировала «антиотмывочные» законодательства стран ЕАЭС и положения о персональных сведениях, а также требования по защите информации при трансграничной передаче данных. Сейчас проводится анализ принципов деятельности национальных идентификационных систем стран ЕАЭС, отметили в ЦБ.

В Республике Беларусь (РБ) уже создана и апробируется своя биометрическая система, в других странах объединения собственных баз слепков лица и голоса пока нет, заявил замдиректора департамента финансовых технологий ЦБ Дмитрий Дубынин на конференции #btechday. По его словам, с Белоруссией ведутся переговоры. Объединения биометрических баз не предполагается, подчеркнули в ЦБ.

В Национальном банке Республики Беларусь подтвердили, что Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения в группе по координации развития национальных платежных систем ведут работу по механизму трансграничной удаленной идентификации. Когда страны закончат анализ единых принципов реализации механизма, предполагается провести пилотный проект в этой области. Так, нерезидентам более не придется физически присутствовать на территории Белоруссии, чтобы воспользоваться услугами банков страны, по которым требуется процедура идентификации.

ФСБ выступила против расширенного использования биометрической системы Вокруг законопроекта по использованию биометрии для удаленной идентификации граждан развернулась дискуссия.

В «Ростелекоме» знают о работе ЦБ с нацбанками стран ЕАЭС, в частности Белоруссии, по интегрированию систем со слепками лица и голоса граждан, сообщил представитель компании. Он добавил, что компания готова подключиться к технической реализации в случае появления подобных договоренностей.

По словам экспертов, развитие трансграничной идентификации по биометрии на территории ЕАЭС станет конкурентным преимуществом стран — участниц Союза: проект способствует эффективному сотрудничеству стран в финансовой сфере. Также нововведение должно сократить время трансакции, сейчас между странами ЕАЭС денежные переводы могут идти несколько дней. Не исключено, что будут снижены или отменены комиссии при перечислениях, считают эксперты.