Арбитражный суд Самарской области признал доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ФИА-Банка пятерых его бывших топ-менеджеров, говорится в определении суда.

В частности, по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к ответственности привлечен бывший и. о. председателя правления кредитной организации Роман Бузаев, а также два члена правления банка Евгений Новожилов и Татьяна Рудаковская. Областной арбитраж приостановил рассмотрение заявления АСВ до окончания расчетов с кредиторами.

В то же время суд отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности еще шести бывших контролировавших банк лиц.

Арбитражный суд Поволжского округа в декабре 2019 года отклонил кассационную жалобу супруги бывшего члена совета директоров ФИА-Банка Василия Кирюшина на арест его имущества.