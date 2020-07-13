Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, пишет «Российская газета», ссылаясь на Пенсионный фонд России. Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно корректироваться в сторону увеличения с учетом поступивших средств. Корректировка пенсий работающим пенсионерам происходит автоматически. Также автоматически россиянам с 1 августа пересчитают размер накопительных пенсий.
Как ранее сообщал ПФР, по результатам инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%), накопительные пенсии будут повышены на 9,13%. Пенсии вырастут у 80 тыс. россиян. Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла, в этом году пенсионный балл стоит 93 рубля. Следовательно, максимальная прибавка составит 279 рублей.
Средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, срочной пенсионной выплаты — 1 705 рублей в месяц. Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста: женщинам — с 55 лет, мужчинам — с 60 лет или раньше при наличии права досрочного выхода на пенсию. Граждане, у которых накопительная часть составляет менее 5% от общего пенсионного обеспечения, получают свои средства при выходе на пенсию единовременно. По данным Минтруда, сегодня 98,7% граждан, выходящих на пенсию, получают средства накопительной части единовременно.
Региональные депутаты отмечают, что «ежегодно величина прожиточного минимума пенсионера на порядок ниже размера среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения, используемого при определении уровня бедности населения».