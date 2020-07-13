Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, пишет «Российская газета» , ссылаясь на Пенсионный фонд России. Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно корректироваться в сторону увеличения с учетом поступивших средств. Корректировка пенсий работающим пенсионерам происходит автоматически. Также автоматически россиянам с 1 августа пересчитают размер накопительных пенсий.

Как ранее сообщал ПФР, по результатам инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%), накопительные пенсии будут повышены на 9,13%. Пенсии вырастут у 80 тыс. россиян. Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла, в этом году пенсионный балл стоит 93 рубля. Следовательно, максимальная прибавка составит 279 рублей.

Средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, срочной пенсионной выплаты — 1 705 рублей в месяц. Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста: женщинам — с 55 лет, мужчинам — с 60 лет или раньше при наличии права досрочного выхода на пенсию. Граждане, у которых накопительная часть составляет менее 5% от общего пенсионного обеспечения, получают свои средства при выходе на пенсию единовременно. По данным Минтруда, сегодня 98,7% граждан, выходящих на пенсию, получают средства накопительной части единовременно.