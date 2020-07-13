Российский союз автостраховщиков технически и организационно готов к взаимодействию с ГИБДД как по части получения информации по грубым нарушениям ПДД, которые с 24 августа должны учитываться при определении цены полиса ОСАГО, так и по части проверок наличия у автовладельцев полиса ОСАГО. Об этом в ходе заседания рабочей группы страховщиков и «Деловой России» заявил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Он отметил, что уже сейчас между системами РСА и ГИБДД прошло по 3 млн запросов в одну и другую сторону. По словам Уфимцева, важно, чтобы внутри ГИБДД существовало единое техническое решение как для Москвы, так и для регионов для обмена данными с РСА.

«В регионах совершенно по-разному организованы фиксация нарушений и составление протоколов. Необходим единый для всех региональных подразделений ГИБДД сервис», — пояснил Евгений Уфимцев.

Он также отметил, что часть ДТП фиксируется при помощи приложения «Помощник ОСАГО», информацию об этих ДТП РСА передает в ГИБДД. Евгений Уфимцев напомнил, что сейчас приложение работает в пяти регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане. «Поэтому основное количество оформляемых через приложение ДТП — это московские аварии. Однако для остальных городов такой функционал тоже довольно скоро появится. Очевидно, что развитие страхования должно предполагать и повсеместный переход на урегулирование убытков онлайн», — сказал Уфимцев.