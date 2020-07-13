Дорогомиловский суд Москвы выносит обвинительный приговор в отношении бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова в рамках уголовного дела о мошенничестве и легализации похищенного в особо крупном размере, а также присвоении и растрате имущества на сумму более 2 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Хачатуров совершил присвоение и растрату имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Клепальская совершила пособничество», — говорится в приговоре судьи Ольги Быковской. По словам судьи, Хачатурову инкриминируется растрата более 2 млрд рублей.

Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых. Наказание для них будет названо в заключительной части судебного акта. Гособвинение в ходе прений сторон попросило суд назначить по совокупности преступлений Хачатурову девять лет колонии, фигурантке дела — бывшему акционеру Росгосстрахбанка Надежде Клепальской — восемь лет лишения свободы. Адвокаты просили оправдать своих подзащитных.

Басманный суд Москвы 9 октября 2019 года согласился с ходатайством защиты обвиняемого о передаче дела по подсудности в Дорогомиловский районный суд. По словам адвоката Хачатурова Алексея Мельникова, представители прокуратуры категорически возражали против удовлетворения ходатайства. Причиной возражений гособвинения, полагал защитник, является «неправильное понимание следствием и прокуратурой природы такого вида имущества, как ценные бумаги, и неправомерное вмешательство уголовной юстиции в имущественные вопросы, относящиеся к гражданскому праву».



Хачатуров и Клепальская были задержаны в Москве весной 2018 года. Изначально бизнесмену вменялась ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»), но в августе 2018 года обвинение было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), максимальный срок наказания по которой составляет десять лет лишения свободы. В декабре 2018 года Хачатуров был также обвинен в легализации доходов, полученных преступным путем организованной группой (ст. 174.1 УК РФ). По данным следствия, которое вела ФСБ России, Хачатуров растратил или присвоил собственное же имущество (ценные бумаги) на сумму более 1 млрд рублей в компании, где он, по словам адвоката, был собственником и генеральным директором в 2017 году.

Следствие оценивает ущерб от действий Хачатурова и сестры экс-главы совета директоров Росгосстрах Банка Светланы Клепальской — Надежды ООО «РГС активы», которое признано потерпевшей стороной, более чем в 7 млрд рублей. По версии следствия, фигуранты дела «сформировали преступный умысел» и в 2017 году реализовали акции ПАО «Росгосстрах», которыми распоряжалось принадлежащее самому Хачатурову ООО «РГС Активы», а полученные средства похитили. Весной этого года Хачатурову добавили совершение преступления по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).