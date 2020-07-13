Министр финансов РФ Антон Силуанов переизбран председателем наблюдательного совета алмазодобывающей компании «АЛРОСа» по итогам заочного голосования членов набсовета, говорится в сообщении компании. Силуанов возглавляет набсовет «АЛРОСы» с 2015 года.

«По результатам состоявшегося в пятницу, 10 июля, заочного голосования членов наблюдательного совета «АЛРОСы» председателем набсовета избран министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Также были избраны его заместители и определен состав профильных комитетов при набсовете», — отмечается в сообщении.

Глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор «АЛРОСы» Сергей Иванов вновь избраны первым заместителем и заместителем председателя набсовета соответственно.