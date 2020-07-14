Торговые центры в 27 городах по-прежнему закрыты, пишут «Известия» . Об этом Союз торговых центров (СТЦ) России проинформировал Минпромторг, в числе таких городов Санкт-Петербург, Хабаровск и другие. В Москве торговые центры уже открылись, однако их посещаемость восстановилась только на 80%. Минпромторг направил свою позицию в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

По словам президента СТЦ Булата Шакирова, чем дольше торговый центр закрыт, тем больше его убытки, в среднем каждый ТЦ теряет 50 млн рублей в день. Если моллы не разрешат открыть в ближайшее время, есть большая вероятность их банкротства, а также их арендаторов. Большинство ТЦ закредитованы, поэтому в случае банкротства они перейдут в управление банками, но кредитные организации обычно управляют торговой недвижимостью не очень эффективно, это будет урон для рынка, добавил Шакиров. Союз готовит письмо в правительство России с просьбой разрешить открыть ТЦ в тех городах, где эпидемиологическая ситуация не хуже, чем в Москве, отметил он.

Четверть российских торговых центров могут закрыться к осени РСТЦ просит правительство перенести сроки уплаты налогов за 2020 год на следующий 2021 год.

Правительство РФ приняло меры поддержки собственников ТЦ: они имеют право на отсрочку по уплате налога на имущество, земельного налога и авансовых платежей. Также регионы могут принимать акты, предусматривающие льготы по налогу на имущество организаций, которые сдают помещения компаниям пострадавших отраслей, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

По словам экспертов, в городах, где уже открылись ТЦ, уровень свободных площадей в популярных моллах к концу года может вернуться к докризисным значениям. В торговых центрах, которые испытывали сложности и до самоизоляции, уровень вакантности может достичь 30%. Хуже всего себя чувствуют крупные моллы, лучше — районные ТЦ. В связи с этим ожидается замедление строительства крупных ТРЦ и более активное развитие сегмента «районников». В целом в течение двух–трех лет рынок ретейла ждет рационализация потребительского поведения. Магазины товаров не первой необходимости пострадают сильнее всего, отметили эксперты.