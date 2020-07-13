Четверть российских торговых центров могут закрыться к осени, говорится в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ). Организация обратилась в правительство РФ с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий 2021 год. Если отсрочки не будет, общий налог российских ТЦ на добавленную стоимость составит 52 млрд рублей, налог на имущество — 24 млрд рублей, налог на прибыль — 15 млрд рублей и единый социальный налог — 4 млрд рублей, отмечается в обращении.

«1 июля закончился срок моратория на взыскание задолженностей по налогам. К концу месяца собственники торговых центров обязаны погасить все задолженности по НДС. Отрасль в целом не имеет этих денег, и счета торговых центров могут быть заблокированы. Подобная ситуация приведет к тому, что примерно четверть всех ТЦ закроются», — говорится в сообщении РСТЦ. Необходимо принимать оперативные и существенные меры по поддержке индустрии, обеспечивающей более 25% оборота розничной торговли страны, в том числе 90% цивилизованной торговли, отмечается в сообщении.

Трафик в торговых центрах не восстановился после карантина Хуже всего ситуация обстоит в Казани, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Представители ТЦ просят помощи по трем направлениям: предоставление субсидий на осуществление текущей деятельности, льготы и отсрочки по налогам (федеральным и региональным), скорейшее открытие в тех регионах, где работа непродовольственной торговли в торговых центрах по-прежнему не разрешена. Реализация данных мер позволит обеспечить восстановление отрасли, минимизировать случаи дефолтов и, как следствие, сохранить возможности уплаты налогов в будущем в полном размере, добавляется в сообщении.