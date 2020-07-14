Вывоз наличной иностранной валюты российскими банками в мае 2020 года сократился почти в 7,3 раза по сравнению с маем 2019 года и составил в долларовом эквиваленте 115,9 млн, из которых 104,5 млн приходится на доллары США, следует из материалов ЦБ РФ.

Вывоз евро в долларовом эквиваленте упал почти в 19 раз, до 11,4 млн в мае 2020 года против 214,6 млн годом ранее.

В то же время ввоз банками наличной валюты в РФ в мае сократился в 1,4 раза и составил в долларовом эквиваленте 918,6 млн, и которых 834,1 млн приходится на доллары США, а 59,2 млн — на евро, ввоз которых упал более чем в восемь раз.