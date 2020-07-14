Оператор обратного выкупа акций холдинга «Сафмар Финансовые инвестиции» выставил обязательную оферту на выкуп бумаг у миноритариев по цене 534,33 рубля за штуку, сообщила компания. Акции на эту новость отреагировали скачком на 16%, до максимума с января.



В начале июня холдинг объявил, что Weridge Investments Limited (оператор buy back) вместе с другими «дочками» консолидировали более 50% его акций. По состоянию на 3 июня у Weridge Investments было 45,2% акций, у НПФ «Сафмар» — 9,21%, у САО «ВСК» — 1,71%.

Предложение распространяется на 15 млн акций (13,47% от их общего числа).

На этой новости акции компании подскочили на 16,2% — до 532,6 рубля, что является максимумом с января. К 13:43 мск бумаги дорожали на 12,2% и стоили 513,6 рубля.

ФАС еще в марте согласовала ходатайство Weridge Investments о консолидации 100% акций холдинга «Сафмар Финансовые инвестиции» (с учетом связанных лиц).

Холдинг «Сафмар Финансовые инвестиции» входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Инвестиционный портфель холдинга состоит из российских компаний и объединяет лизинговые, страховые и пенсионные активы: 100% ЛК «Европлан», 49% САО «ВСК», 100% НПФ «Сафмар» и 75% «Директ Кредит Центр».