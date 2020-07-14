Минфин России 15 июля проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 24021RMFS с датой погашения 24 апреля 2024 года в объеме 50 млрд рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении ведомства.

Также Минфин предложит инвесторам облигации с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26228RMFS с датой погашения 10 апреля 2030 года в объеме 50 млрд рублей по номинальной стоимости.

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.