Минтруд предлагает законодательно закрепить возврат потерянного гражданами инвестдохода в случае признания судом недействительным заключения договора об обязательном пенсионном страховании (ОПС), пишет «Коммерсант» . Ведомство разрабатывает поправки к законам «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии».

Без штрафных санкций гражданин с 2015 года может переводить пенсионные накопления один раз в пять лет, в случае досрочного перехода он лишается инвестдохода. Согласно данным Счетной палаты, в результате переходных кампаний 2015—2018 годов граждане потеряли 108,4 млрд рублей инвестдохода. По данным ЦБ, по итогам прошлогодней кампании потери составили 3,1 млрд рублей. Все эти деньги переходили в резерв по ОПС фондов, из которых гражданин переводил накопления.

По мнению Минтруда, поправки к законодательству должны обязывать «страховщиков, от которых были переведены пенсионные накопления граждан», по признанному судом недействительному договору «восстанавливать (из РОПС) на счете застрахованного лица сумму» изъятого при досрочном переходе инвестдохода. Это необходимо, так как в отдельных случаях «имеют место отказы судебных органов» в удовлетворении подобных требований граждан.

Открытым остается вопрос доходов, полученных от инвестирования резервов по ОПС.

По словам экспертов, логичным выглядело бы возмещение как тела потерянного инвестдохода, так процентов по нему, но возмещать их должен не фонд, из которого уходил гражданин, а страховщик, к которому клиент перешел, поскольку он являлся выгодоприобретателем от неправомерного перевода накоплений. Это возмещение может быть привязано к конкретному показателю, например, к ключевой ставке ЦБ или индексам пенсионных накоплений Московской биржи, считают эксперты.