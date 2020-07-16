Счетная палата направила обращение в Генпрокуратуру по фактам наличия признаков коррупции «при предоставлении в 2018—2019 годах АО «ДОМ.РФ» бюджетных инвестиций в размере 11,8 млрд рублей на достройку объектов группы компаний «СУ-155», пишет РБК . Об этом сообщил представитель Счетной палаты. В «ДОМ.РФ» настаивают, что Генпрокуратура не ведет проверку в отношении госкомпании. Как заявил представитель «ДОМ.РФ», Генпрокуратура 15 июня запросила ее позицию по выводам СП и 29 июня до надзорного ведомства «была доведена позиция «ДОМ.РФ» и исчерпывающие материалы для всестороннего анализа ситуации».

Группа «СУ-155» Михаила Балакина в 2016-м была признана банкротом. Она не достроила 145 жилых домов в 14 регионах России, достройкой занялся банк «Российский Капитал», который позже вошел в структуру «ДОМ.РФ» и получил название Банк ДОМ.РФ.

В отчете СП указано, что к концу 2018 года на достройку домов «СУ-155» не хватало 11,4 млрд рублей; корпорация «ДОМ.РФ» получила 7,8 млрд рублей на достройку домов, а также заключила договор с Минстроем и Росимуществом о завершении строительства 38 домов, но анализ показал, что на момент заключения этого договора 13 домов из 38 уже были введены в эксплуатацию. В конце 2019 года на достройку домов было выделено еще 4 млрд рублей, но информация о полученных доходах от реализации свободных помещений в этих домах отсутствует. Также 4 млрд рублей могли, согласно новому договору с Минстроем и Росимуществом, пойти на «финансирование иных расходов» дочерних компаний «ДОМ.РФ». В новом договоре были перечислены уже 40 домов для завершения застройки, хотя 37 из них уже были построены.

В пресс-службе «ДОМ.РФ» сообщили, что все действия в рамках достройки домов «СУ-155» производились в соответствии с планом мероприятий, утвержденном правительством. «Учитывая масштабность задачи, следует отметить, что руководством банка «Российский Капитал» была реализована огромная работа по решению данной проблемы. А полученный опыт по восстановлению прав дольщиков «СУ-155» лег в основу механизмов работы Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства», — утверждает представитель «ДОМ.РФ». Деньги от проданных свободных помещений в домах «СУ-155» полностью пошли на достройку других объектов группы, а включение в договор достройки тех домов, которые уже были введены в эксплуатацию, в госкорпорации объясняли тем, что по ним не были завершены расчеты с контрагентами, выполнявшими работы по завершению строительства домов.

Аудиторы пришли к выводу, что банк не выстроил эффективной системы контроля стоимости достройки объектов группы компаний «СУ-155» и способствовал созданию непрозрачной системы формирования доходов от строительства.