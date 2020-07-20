Роскосмосбанк намерен приобрести информационную базу онлайн-проверки лиц по санкционным спискам, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.

Услугу планируется приобрести у единого поставщика. Контрагентом выступит компания Factiva Limited из Лондона. За информационный продукт российский банк готов заплатить 21,6 тыс. долларов.

Председатель совета директоров Роскосмосбанка — генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сам находится под личными санкциями со стороны США. Из-за этого были сорваны несколько планируемых поездок главы госкорпорации в Америку.

Роскосмосбанк ранее назывался Фондсервисбанк. Он был создан в июле 1994 года. Специализируется на обслуживании предприятий ракетно-космической отрасли, его филиалы работают на космодромах «Плесецк» и «Байконур».

