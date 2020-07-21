Средний чек по переводам внутри России в период самоизоляции вырос по сравнению со II кварталом 2019 года на 19–33%, до 40–42 тыс. рублей, пишут «Известия» . Средний чек на переводы из России за рубеж упал на 38% — до 15,5 тыс. рублей. Об этом сообщили участники рынка.

По данным платежной системы Contact (входит в группу QIWI), средний чек по переводам внутри России во II квартале 2020 года вырос на треть (33%) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 39,4 тыс. рублей. Наибольший рост показали переводы в Костромскую область (почти в 14 раз), Алтайский край (в 3,3 раза), Ярославскую (в 2,3 раза) и Томскую области (в 2,3 раза), а также из этих регионов. В пресс-службе системы «Золотая корона» подтвердили рост среднего чека на внутрироссийские переводы на 19% (42 тыс. рублей).

В то же время средний чек на переводы из России во II квартале 2020 года упал, по данным Contact, на 38% год к году и составил 15,5 тыс. рублей. Наибольший оборот средств по денежным переводам из России пришелся на Таджикистан, Узбекистан, Армению, Турцию, Чехию и Германию. Напротив, средний чек по переводам в Россию вырос на 37% в сравнении со II кварталом 2019 года и составил почти 47 тыс. рублей. Больше всего таких трансакций в нашу страну осуществляли из Австрии (рост в 5,3 раза), Таджикистана (в 4,2 раза), Монголии (в 3,4 раза), Польши (в 3,4 раза). «Золотая корона» зафиксировала 10-процентный рост среднего чека по входящим трансграничным переводам: за II квартал 2020-го он составил 41 тыс. рублей.

Данные о денежных переводах внутри России теперь запрещено передавать за рубеж Новые правила не распространяются на международные переводы.

Анализ денежных переводов Mastercard через платформу «ВКонтакте» в марте — апреле показал, что на международные направления приходится 20% от общей суммы денежных переводов. Средний международный перевод на 70% больше внутреннего. Лидируют по объему трансакций Белоруссия, Казахстан, США и Германия. Внутри России большая часть денег курсирует между городами-миллионниками — на них приходится 61,3% от общего объема переводов. В Visa отметили большой интерес со стороны банков к развитию цифровых каналов международных трансакций с карты на карту.

По мнению экспертов, во второй половине лета и осенью средний чек на переводы из России вырастет. После отмены самоизоляции многие люди начали возвращаться на свои рабочие места, но уровень заработной платы снизился, что повлияло и на зарубежные переводы — их количество начало постепенно возвращаться к прежним значениям, тогда как средний чек восстанавливается гораздо медленнее. Средний чек по переводам внутри России может остаться на том же уровне во вторую половину лета, считают эксперты. В целом переводы станут еще более востребованными.