Национальный центр государственно-частного партнерства (ГЧП) подготовил свои предложения к законопроекту Минэкономразвития о разграничении институтов концессий и госзаказа, пишет «Коммерсант» . Эксперты предлагают смягчить предложенное ведомством требование о выплате платы концедента лишь после ввода объекта в эксплуатацию, разрешив получать часть этих средств на обслуживание кредитов.

Законопроект предполагает использование капитального гранта на покрытие до 75% расходов инвестора на создание объекта, при этом плату концедента он сможет получать в течение минимум пяти лет после его завершения. Также предусматривается минимальный гарантированный доход — средства, которые будут выплачены инвестору, если доходы от эксплуатации объекта окажутся ниже запланированного минимума.

В центре ГЧП полагают, что получение платы концедента только после завершения создания объекта может негативно отразиться на проектах, предусматривающих плату за доступность (государство направляет инвестору платеж за возможность эксплуатации объекта), — при задержке сроков ввода объекта инвестор не сможет погасить свои займы в силу отсутствия денежного потока от государства. Вместо этого предлагается предусмотреть возможность выплаты части этой суммы (на обслуживание кредитов) до ввода объекта, а сам срок выплаты государством платы концедента сократить с пяти до трех лет. Размер гранта в центре предлагают увеличить с 75% расходов на создание объекта до 85%.

По данным платформы «Росинфра», в рамках концессий реализуется 2,7 тыс. проектов с общим объемом инвестиций не менее 2,15 трлн рублей, из которых на частные приходится 1,5 трлн рублей. В центре ГЧП прогнозируют, что рынок концессий восстановится в 2021–2022 годах, но объемы инвестиций сократятся, поскольку большинство «мегапроектов» будут реализовываться либо за госсчет, либо будут отложены на два-три года. По оценкам Минэкономразвития, в 2020–2040 годах дефицит будет ежегодно составлять около 1,9% ВВП, что больше даже текущего объема инвестиций (их ведомство оценивает примерно в 1,6% ВВП).