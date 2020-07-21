Расходы на исполнение нацпроектов должны быть приоритетными, при этом надо изыскивать внутренние источники экономии. В частности, для достижения национальных целей можно скорректировать госпрограммы, заявил глава Минфина Антон Силуанов, слова которого приводит пресс-служба Минфина.

«У нас есть и другие ресурсы в бюджете, которые тоже должны быть скорректированы под реализацию основных целевых задач. Это в том числе государственные программы. Данную работу важно синхронизировать с процессом формирования проекта федерального бюджета на 2021—2023 годы. Необходимо обеспечить приоритетный характер расходов на реализацию национальных проектов и при этом обязательно изыскивать внутренние источники экономии», — сказал Силуанов.

Глава Минфина отметил, что для достижения долгосрочных целей важно выстроить взаимосвязанную систему показателей и результатов национальных проектов. Она должна позволять последовательно продвигаться в сторону стратегических приоритетов развития страны, обозначенных в указе.

Кроме того, такая система должна обеспечить эффективное реагирование на имеющиеся вызовы. «Это будет происходить за счет интеграции мероприятий Общенационального плана действий по восстановлению деловой активности в национальные проекты, и таким образом добиваться скорейших положительных изменений, которые ожидают наши граждане и представители бизнеса», — подчеркнул Силуанов.