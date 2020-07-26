Московский Кредитный Банк (МКБ) запускает партнерскую программу с «Оптоклубом Ряды», в рамках которой предлагает участникам клуба индивидуальные условия по расчетно-кассовому обслуживанию и торговому эквайрингу. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для «Оптоклуба» мы разработали абсолютно новый формат сотрудничества. Надеемся, что каждый участник клуба оценит выгоду предложения МКБ, найдет в нашем банке надежного партнера», — прокомментировал директор малого и среднего бизнеса МКБ Александр Штаньков.

Участниками «Оптоклуба» уже являются более 7 тыс. компаний сегмента МСБ.

«Для розничных покупателей «Ряды» — это удобное место покупок по выгодным ценам самого востребованного продовольственного и непродовольственного ассортимента. Для юридических лиц «Ряды» как рынок или ярмарка, только чище, удобнее и безопаснее. Тут можно приобрести товар для собственного потребления (предприятия общественного питания, офисные услуги) и для перепродажи (магазины у дома), получив все необходимые документы и сертификаты», — отметил руководитель отдела В2В-продаж «Оптоклуба Ряды» Владимир Павлов.

Сеть развивается с 2015 года и на сегодняшний день представлена в Москве и Санкт-Петербурге.

