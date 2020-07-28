Банк «Интеза» понизил ставки по депозитам физических лиц в рублях и долларах.

Средняя ставка по вкладу «Новая вершина» теперь составляет 3,85% годовых (ранее — 4,3%). По депозиту предусмотрено три периода начисления процентов со ставками в диапазоне 2,7—4,6% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, срок — 271 день. Проценты ежеквартально капитализируются и выплачиваются в конце срока.

«Классика» теперь доступна в рублях под 3,5—4% годовых, в долларах — под 0,2—0,4% (ранее — под 4—4,5% в рублях и 0,3—0,45% в долларах), а «Классика онлайн» — под 3,6—4,05% в рублях и 0,25—0,45% в долларах (прежде — под 4,1—4,45% и 0,35—0,5% соответственно). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Ежемесячный урожай» размещается под 3,45—3,9% годовых в рублях, 0,15—0,35% в долларах (до этого — под 3,95—4,4% в рублях и 0,25—0,4% в долларах), а «Ежемесячный урожай онлайн» — под 3,55—3,95% в рублях и 0,2—0,4% в долларах (вместо 4,05—4,3% и 0,3—0,45% соответственно). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма первоначального взноса по вышеперечисленным вкладам — 30 тыс. рублей, 300 долларов. Сроки депозитов, открываемых в офисе, составляют три, шесть, девять месяцев, один, полтора, два и три года, онлайн — три, шесть месяцев, один, полтора и два года.

Владельцы пакета услуг Intesa Magnifica могут оформить вклад «Классика Magnifica» под 3,7—4,25% годовых в рублях и 0,25—0,5% в долларах (вместо 4,2—4,65% в рублях и 0,35—0,55% в долларах), а «Ежемесячный урожай Magnifica» — под 3,65—4,15% в рублях и 0,2—0,45% в долларах (до этого — под 4,15—4,5% и 0,3—0,5% соответственно). Минимальная сумма — 1 млн рублей, 15 тыс. долларов. Сроки составляют три, шесть месяцев, один, полтора и два года.

Доходность «Комфорта» на год в рублях составляет 3,5% годовых, в долларах — 0,25% (ранее — 4,2% и 0,5% соответственно), на два года — 3% в рублях (прежде — 3,2%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Максимальная ставка в размере 6,3% годовых (ранее — 6,8%) сохраняется по депозиту «Сбалансированный капитал 5 лет», для оформления которого необходимо заключение договора по программе инвестиционного страхования жизни. По вкладу «Сбалансированный капитал 3 года» ставка составляет 6% годовых (ранее — 6,5%). Минимальная сумма двух вкладов — 100 тыс. рублей, срок — год. Выплата процентов происходит в конце срока.