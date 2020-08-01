Три категории пенсионеров получат прибавку к пенсии

С 1 августа вырастут пенсии работающих пенсионеров. Это не индексация, которая проводится с выплатами неработающим пенсионерам ежегодно, а перерасчет страховой пенсии. Размер повышения будет зависеть от уровня зарплаты работавшего в 2019 году пенсионера и суммы внесенных за него страховых взносов. В 2020 году сумма прибавки составит от 214,2 до 279 рублей. Ее получат порядка 14—15 млн человек.

Повысятся также накопительные пенсии — на 9,13%. Такой коэффициент объясняется результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции. Сейчас накопительную пенсию получают около 80 тыс. человек, а ее средний размер составляет 956 рублей в месяц.

Наконец, прибавку получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают срочные пенсионные выплаты, сформированные за счет дополнительных взносов на накопительную часть. Такую пенсию сегодня получают порядка 32 тыс. россиян. С августа выплаты будут увеличены на 7,99%. Во всех трех случаях перерасчет пенсии будет проводиться автоматически, никаких заявлений писать не нужно.

Анонимные электронные кошельки запретят пополнять наличными



3 августа в силу вступят изменения в законодательство, которые запретят пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки. То есть просто пополнить анонимный кошелек, например, «Яндекс.Денег», QIWI, WebMoney или PayPal через терминал уже не получится — для этого нужно будет использовать банковский счет. По мнению законодателей, анонимное внесение средств позволяло использовать подобные системы для сомнительных и порой преступных операций, в том числе финансирования терроризма и распространения наркотиков. Пополнение кошелька через банковский счет будет означать, что пользователь уже прошел идентификацию и что источник происхождения денег известен.

ОСАГО станет еще индивидуальнее



Поправки об индивидуализации тарифов ОСАГО вступают в силу с 24 августа 2020 года. Сейчас на стоимость полиса влияет регион регистрации, мощность двигателя, возраст водителя, его стаж за рулем и частота аварий. Новый закон сделает подход к определению цены ОСАГО еще более индивидуальным и ориентированным на риск-профиль водителя. Теперь на тариф будут влиять наличие штрафов и грубых нарушений. Кроме того, страховщики смогут учитывать иные обстоятельства: возраст транспортного средства, пробег, семейное положение и наличие детей у водителя, установка на автомобиле телематических устройств и другое. При этом использовать откровенно дискриминационные факторы, например национальность или религию, для расчета тарифа запрещено.

Вместе с тем ЦБ планирует расширить тарифный коридор ОСАГО на 10% вниз и вверх. Это позволит в большей степени дифференцировать тарифы для водителей с разным уровнем риска. Смысл в том, чтобы «правильные» и опытные водители платили меньше, а неаккуратные и рискованные — больше.

Туристы получат кешбэк за поездки по России

В августе стартует программа поддержки внутреннего туризма. Отдыхающие в российских регионах смогут получить возврат средств до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости путевки или гостиницы. Точная дата старта программы еще неизвестна, но основные условия уже объявлены: нужно будет купить путевку через оператора или оплатить проживание в отеле из специального списка (будет размещен здесь ) картой платежной системы «Мир». На путевки от 25 тыс. до 50 тыс. рублей кешбэк составит 5 тыс. рублей, от 50 до 75 тыс. рублей — 10 тыс. рублей, свыше 75 тыс. рублей — 15 тыс. рублей. В поездку можно отправиться с момента старта программы в августе по 20 декабря 2020 года по всей стране. Но в семи регионах поездки с кешбэком будут доступны только 1 октября: в Алтайском Крае, Республике Алтай, Ставропольском и Краснодарском краях, Севастополе, Крыму и Калининградской области.

Цены на газ для населения вырастут

Цена на газ для населения вырастет с 1 августа в среднем на 3%. Так, оптовая цена на газ для Москвы и области увеличится на 114 рублей — до 3 921 рубля за 1 тыс. кубометров. Оптовая цена — это цена газа на газораспределительной станции определенного региона в том месте. Она зависит от удаленности региона от мест добычи газа. Самый дешевый газ — в Ямало-Ненецком АО. Он будет стоить 2 687 рублей за тысячу кубометров.

Меняется порядок выплат при увольнении в связи с ликвидацией компании



С 13 августа работники, уволенные при ликвидации организации, смогут получить компенсацию в размере среднего заработка не только за первый, но и за второй месяц после увольнения, если не сумели найти работу.

При ликвидации компании сотрудникам и сейчас положено выходное пособие и средний заработок на период трудоустройства. Но эта норма часто не работала, потому что в законодательстве не было запрета на ликвидацию организации, если есть долги перед увольняемыми работниками. Теперь, когда трудовой договор расторгают по причине сокращения или ликвидации, работодатель выплачивает сотруднику выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если за первый месяц на работу сотрудник не вышел, то он обращается к работодателю за выплатой среднего заработка за второй месяц. Вторая выплата рассчитывается пропорционально времени устройства на новое место. В отдельных случаях работники смогут претендовать на выплату и за третий месяц поиска работы.