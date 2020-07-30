Банки стали меньше тратиться на благотворительность в апреле — июне 2020 года, пишет РБК . Так, во II квартале безвозмездные расходы кредитных организаций составили 6,09 млрд рублей, что на 43,7% меньше результата во II квартале прошлого года, когда издержки банков по этой статье превысили 10,8 млрд рублей, рассчитал аналитик БКФ Банка Максим Осадчий. По сравнению с I кварталом 2020 года траты на благотворительность в целом по сектору упали на 15,2%, но часть банков, наоборот, наращивала такие расходы.

Больше всего расходы на благотворительность в апреле — июне сократили Газпромбанк и ВТБ — на 1,75 млрд рублей (минус 72,1%) и 1,1 млрд рублей (минус 48,9%) соответственно. Бюджеты на безвозмездную помощь также урезал банк «Ак Барс» (минус 108,3 млн рублей, или на 94,4%), Альфа-Банк (минус 57,7 млн рублей, на 36,7%), Совкомбанк (минус 23,8 млн рублей, на 64,2%), «Уралсиб» (минус 21,6 млн рублей, на 61%) и Хоум Кредит Банк (минус 4,2 млн рублей, на 53,4%). Банк «Ренессанс Кредит» отказался от таких расходов, снизив их во II квартале с 18 млн рублей до нуля.

Сбербанк увеличил расходы по этой статье почти на четверть (плюс 24,4%) — до 2,14 млрд рублей. Рост безвозмездных трат также показал банк «Открытие» (плюс 127,7 млн рублей, плюс 350,9%), Россельхозбанк (плюс 64,8 млн рублей, плюс 50,3%), банк «Россия» (плюс 19,5 млн рублей, плюс 65,7%) и Тинькофф Банк (плюс 17,3 млн рублей, плюс 545,6%). Больше всего расходы на благотворительность выросли у Всероссийского Банка Развития Регионов — почти на 1,3 млрд рублей, или более чем в 70 раз.

Миллионеры разных стран призвали повысить для них налоги для борьбы с последствиями COVID-19 Они просят сделать это немедленно и навсегда.

По словам экспертов, благотворительность банков можно условно разделить на два направления: та, которую банк осуществляет за счет собственных средств, а также за счет клиентов или сотрудников, и специальные вклады с долей отчислений в фонды и волонтерские организации, карты с «благотворительным» кешбэком. Безвозмездные траты — это непроизводственные издержки для банка, напомнил Осадчий. Резкое сокращение расходов на благотворительность в условиях всенародного бедствия несет определенные репутационные риски, отметил он.

Как пояснили представители кредитных организаций, часть благотворительных трат были отложены или перенесены из-за карантинных мер. Также расходы на благотворительность носят сезонный характер: как правило, их пик приходится на I квартал. Во всех банках, ответивших на запрос издания, сообщили о росте расходов на адресную помощь на фоне пандемии коронавируса.