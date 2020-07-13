Более 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии и других стран опубликовали письмо, в котором призвали свои правительства ввести бессрочный повышенный налог на их состояния и состояния других магнатов в целях борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса, сообщает издание Guardian.

Указывается, что письмо, опубликованное на сайте Millionaires for Humanity («Миллионеры за человечество»), составлено при участии одного из основателей компании Ben & Jerry's Джерри Гринфилда, внучки соучредителя компании Walt Disney Company Эбигейл Дисней, британского актера и кинорежиссера Ричарда Кертиса, одного из богатейших людей Новой Зеландии Стивена Тиндала, основателя компании Warehouse Group, и других.

В заявлении отмечается, что экономические последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий и в результате «еще полмиллиарда людей могут оказаться в условиях бедности». Составители письма отмечают, что проблемы, возникшие из-за пандемии COVID-19, невозможно решить при помощи благотворительности. Они убеждены в том, что лидеры правительств должны взять на себя ответственность за сбор необходимых средств и их справедливое распределение.

«По мере того, как COVID-19 наносит удары по миру, у таких миллионеров, как мы, — решающая роль в исцелении нашего мира… Что у нас есть — так это деньги, много денег. Деньги, которые столь остро необходимы сейчас и будут необходимы в последующие годы, когда наш мир будет оправляться от этого кризиса… Сегодня мы, ниже подписавшиеся миллионеры, просим наши правительства повысить налоги на (состояние. — Прим. ред.) таких людей, как мы. Немедленно. Существенно. Навсегда», — говорится в письме.