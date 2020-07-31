Пиковое значение по численности безработных в России будет достигнуто в августе — сентябре, сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.



«Пиковое значение по численности безработных граждан будет достигнуто в третьем квартале — август — сентябрь. В четвертом квартале начнется стабилизация, численность безработных граждан будет снижаться за счет трудоустройства», — сказал министр.



По его словам, темпы роста численности безработных граждан уже существенно замедлились. Если в апреле Росстат зафиксировал рост безработицы на 1,1 процентного пункта, то в июне — уже на 0,1 п. п. Сейчас уровень безработицы составляет 6,2% — это порядка 4,6 млн человек, уточнил он.

В центрах занятости зарегистрировано 3 млн 211 тыс. безработных граждан. Если в конце апреля — начале мая центры занятости регистрировали порядка 220 тыс. граждан в неделю, то в июле уже порядка 110 тыс. человек.

Глава Минтруда рассказал, что для тех, кто находится на предприятиях под угрозой увольнения, предусмотрена временная занятость и организация общественных работ для тех, кто остался без работы.

«Совместно с Министерством просвещения мы сформировали программу по повышению квалификации тех, кто находится на бирже труда. Правительством выделено порядка 3 миллиардов рублей на переобучение. В проекте примут участие 110 тысяч граждан. Мы нацелены на синергию центров занятости и работодателей: работодатели предварительно оценят образовательные программы, которые будут представлены в центрах занятости», — сказал Котяков.

Он добавил, что также нужно будет дополнительно стимулировать работодателей на привлечение тех граждан, которые зарегистрированы в качестве безработных, а также более активно вовлекать граждан в формирование собственного дела, переходу к самозанятости.