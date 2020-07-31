Стоимость фьючерса на золото выросла на 1,44% до 1 995,1 доллара по состоянию на 10:16 мск, пишет РБК . Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

Максимальное значение в ходе торговой сессии составило 2 005,4 доллара за тройскую унцию. Таким образом, стоимость драгоценного металла обновила исторический максимум.

Ранее аналитики Goldman Sachs предсказали рост цен на золото до 2,3 тыс. долларов за унцию в течение 12 месяцев. Этому способствуют снижение процентных ставок в США и востребованность золота как защитного актива.