Заубер Банк открыл два новых современных отделения в Москве, сообщает пресс-служба кредитной организации. Одно из отделений открылось в «Москва Сити» по адресу: ул. Тестовская, д. 1. Второе отделение — «Полежаевская» — находится рядом по адресу: Куусинена, д. 1.

Данные отделения являются операционными кассами вне кассового узла и обслуживают физических лиц по следующим направлениям: валютно-обменные операции, прием и выдача денежных средств с использованием платежных карт и оплата кредитов.

График работы отделений: с 9:30 до 20:30. Отделение «Заубер Сити» работает без перерывов, отделение «Полежаевская» — с перерывами с 13:00 до 13:30 и с 16:30 до 17:00.

