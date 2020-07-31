Ключевые индикаторы российского фондового рынка выросли по итогам торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 1% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 911,57 пункта. Индекс РТС прибавил 0,17% и завершил торги на отметке 1 234,44.

Бумаги «Полюса» прибавили в цене 4,42%, Сбербанка — 1,37%, «Яндекса» — 0,99%, Московской биржи — 0,96%, «Норильского никеля» — 0,14%, МТС — 0,12%. Акции «Магнита» подешевели на 2,51%, Mail.ru — на 0,75%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,63%, «Газпрома» — на 0,27%.



Эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин указывает, что «сегодня мировые рынки некоторое время демонстрировали хороший рост. Улучшению настроений глобальных инвесторов способствовали более сильные, чем ожидалось, данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе Китая, вышедшие в начале дня».

По его словам, на российском рынке индекс Мосбиржи демонстрировал «более сильную динамику благодаря непрекращающемуся снижению рубля».

«Индекс Мосбиржи держится выше отметки 2 900 пунктов на волне затянувшегося ослабления рубля. Новых максимумов на рынке сегодня установлено не было, тем не менее в отдельные минуты индикатор поднимался выше 2 917 пунктов — всего на 2 пункта ниже пятимесячного максимума. На следующей неделе мы закладываем дальнейший рост индекса. Ближайшая крупная цель — 3 000 пунктов, ее рынок может достичь в течение двух-трех удачных сессий, то есть уже к середине следующей недели», — пишет аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.



У индекса РТС, по мнению эксперта, «оснований для быстрого подъема нет». «Заход выше 1 250 пунктов мы закладываем на следующую неделю. Наиболее вероятный сценарий на ближайшие торговые сессии: боковой тренд не ниже 1 200 пунктов, но и не выше 1 290», — прогнозирует Емельянов.