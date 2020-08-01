Минфин РФ предлагает увеличить расходы на государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика» в следующем году почти в четыре раза, следует из документа «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».

Согласно материалам, финансирование госпрограммы может вырасти в 2021 году со 162,2 млрд рублей до 609,6 млрд. При этом в 2022 и 2023 годах расходы предлагается сократить на 22 млрд и 18 млрд до 175,5 млрд и 179,6 млрд рублей соответственно.

В то же время траты на госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в ближайшие три года могут снизиться: в 2021 году — на 123,3 млрд рублей, в 2022-м — на 132 млрд, в 2023 году — на 119 млрд. Сейчас расходы предусмотрены в объеме 540 млрд рублей в следующем году и по 629 млрд в 2022—2023 годах.

Минфин также предлагает уменьшить финансирование госпрограммы «Развитие внешнеэкономической деятельности» в 2021 году на 2 млрд рублей до 84,7 млрд, а в 2022 году увеличить на 786 млн до 85,2 млрд рублей и почти на 3 млрд в 2023 году до 87,4 млрд.