Почта России планирует закупить до 5 тыс. постаматов, которые разместит преимущественно в точках розничных ретейлеров, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источник, знакомый с деталями проекта, и собеседника на рынке e-commerce. Около 200 постаматов у Почты России уже есть, они остались от старого проекта. Информацию о проекте подтвердили в пресс-службе Почты России, уточнив, что решение о его реализации 3 августа принял совет директоров компании. Постаматы будут приобретаться в лизинг, компания направит на это 1,4 млрд рублей, установка начнется до конца года, сообщили в пресс-службе. По словам собеседников, постаматы планируется устанавливать в «Магните» и «Дикси».

Спрос на постаматы у потребителя есть, доля такого способа доставки будет расти, оптимистичен гендиректор сети «Халва» Денис Петрушевский. По словам гендиректора PickPoint Надежды Романовой, сеть из 5 тыс. терминалов — «минимальный порог» входа на рынок. Но сетевой ретейл уже почти полностью занят постаматами, поэтому имеет смысл рассматривать другие типы локаций, считает она.

В «AliExpress Россия» сообщили, что планируют расширять партнерство с Почтой России, в том числе за счет новых точек выдачи заказов. Ozon в перспективе также рассмотрит сотрудничество с Почтой России в далеких городах, где присутствие собственных постаматов пока недостаточно, говорит руководитель сети постаматов и агентских пунктов выдачи Ozon Денис Дьяченко. Сотрудничество с Почтой России не исключают и в Wildberries.