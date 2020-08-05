Потери ВТБ от участия в антикризисных программах, в том числе в кредитных каникулах, составили миллиарды рублей. Об этом заявил журналистам заместитель председателя правления банка Анатолий Печатников.

«Это миллиарды, и они, конечно, за наш счет. Но мы прекрасно понимаем текущую ситуацию, поэтому осознанно идем навстречу заемщикам, которых коснулась пандемия и которые попали в сложную ситуацию», — отметил он.



В общей сложности ВТБ подключил кредитные каникулы для 314 тыс. клиентов по займам на общую сумму 257 млрд рублей. Кроме того, банк участвовал во всех других государственных мерах поддержки граждан и бизнеса: кредитовании МСП на зарплаты под 2%, кредитовании под 0% с последующим списанием при сохранении занятости и других.