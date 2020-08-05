Благодаря росту цен на золото семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова впервые оказалась на вершине российского списка в рейтинге Forbes Real-Time, пишет Forbes Russia . Его состояние на 13:00 мск 5 августа 2020 года оценивалось в 24,7 млрд долларов, с начала дня оно увеличилось на 1,7 млрд долларов.

Бывший лидер рейтинга Владимир Потанин переместился на второе место с оценкой состояния в 24,6 млрд долларов. Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин, его состояние равно 21,9 млрд долларов.

Основной актив семьи Керимова — золотодобытчик «Полюс», весь пакет (76,84% акций) принадлежит сыну сенатора Саиду. Он является единственным акционером кипрской компании Wandle Holdings Limited, владеющей 100% акций Polyus Gold International Limited (Джерси), которой принадлежат акции «Полюса». В общем состоянии Керимовых, кроме него, есть и другие активы, и долги.

Леонид Богуславский и Сулейман Керимов разбогатели сильнее всех за время пандемии Тройку лидеров замыкает сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож.

Ранее Forbes отмечал, что из всех участников российского Forbes семья Керимова за время пандемии разбогатела больше других — почти вдвое с 10 млрд до 18,5 млрд долларов. Сейчас же данные Forbes Real-Time свидетельствуют, что с 18 марта состояние выросло на 14,7 млрд долларов.