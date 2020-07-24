Инвестор Леонид Богуславский и семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова разбогатели за время пандемии почти вдвое, пишет Forbes . Издание составило список миллиардеров, чье состояние росло с середины марта самыми быстрыми темпами.

Так, лидером по приросту состояния стал инвестор Леонид Богуславский благодаря разработчику DataDog, продукты которого позволяют клиентам следить за работой используемых ими облачных хранилищ. Акции компании c 18 марта по 20 июля выросли почти втрое. Состояние Богуславского, которому принадлежит 8,2% акций, выросло на 88% — с 1,5 млрд до 2,8 млрд долларов.

На втором месте — семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, которой принадлежит 78,6% золотодобытчика «Полюс». Стоимость акций поднялась за исследуемый период с 8,384 тыс. до 13,92 тыс. рублей за штуку, а состояние миллиардера и его родственников выросло с 10 млрд до 18,6 млрд долларов, что позволило ему войти в десятку лидеров рейтинга.

Тройку лидеров замыкает сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. На фоне новостей и возможного включения акций «Яндекса» в индекс MSCI Russia 20 июля акции «Яндекса» достигли исторического максимума — 4,02 тыс. рублей за бумагу. Состояние Воложа с марта выросло на 75% — с 1,2 млрд до 2,1 млрд долларов.

На четвертом месте — основатель компании TCS Group Holding Олег Тиньков, доходы которого за период пандемии возросли с 1,6 млрд на 2,6 млрд долларов (+63%). Пятая строка рейтинга — основной бенефициар АФК «Система» Владимир Евтушенков, увеличивший состояние на 53%, — с 1,5 млрд до 2,3 млрд долларов. Также среди самых разбогатевших за период пандемии россиян — акционер «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов (+51%), председатель совета директоров «Иркутской нефтяной компании» (ИНК) Николай Буйнов (+51%), бенефициар IPG Photonics Валентин Гапонцев (+46%) и и глава совета директоров энергетического холдинга «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов (+44%).

