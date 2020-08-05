АКРА подтвердило кредитный рейтинг Московского Индустриального Банка на уровне «BB+(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Кредитный рейтинг ПАО «МИнБанк» обусловлен удовлетворительной оценкой бизнес-профиля и слабой достаточностью капитала, критическим риск-профилем и адекватной позицией по ликвидности и фондированию. Дополнительными факторами определения кредитного рейтинга МИнБанка являются умеренная степень системной значимости и сильное влияние государства на его кредитоспособность», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, критическая оценка риск-профиля обусловлена низким качеством кредитного портфеля (29% активов) ввиду сохранения очень высокой доли проблемных кредитов (превышает 50% на 31 марта 2020-го, в том числе NPL90+ на уровне 45%) и значительной концентрацией на крупнейших группах заемщиков (более 25% портфеля, существенная часть которых связана с экс-акционерами МИнБанка) и высокорискованных отраслях (кредиты сектору строительства и недвижимости).

Кредитное качество портфеля ценных бумаг (15% активов) в целом является высоким, а уровень принятого рыночного риска — умеренным (69% основного капитала). АКРА оценивает способность МИнБанка исполнять обязательства на горизонте 90 дней как сильную (банк обладает профицитом краткосрочной ликвидности в базовом сценарии и небольшим дефицитом в стрессовом).

