Министерство финансов предложило сократить объемы финансирования госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021—2022 годах. Это следует из методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (есть у РБК).



«По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2021 году на 8,5 млрд рублей, в 2022-м на 9,1 млрд рублей», — говорится в документе. Законодательно установленными считаются объемы финансирования расходов, уже прописанные в законе о бюджете на 2020—2022 годы.

Ведомство предлагает уменьшить в 2021 году расходы на Крым и Севастополь с 84,5 млрд рублей до 76,1 млрд, а в 2022 году с 91,3 млрд до 82,2 млрд.

Изменение финансирования программы обусловлено прекращением реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года», а также уменьшением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета на 10%, отметили авторы методики.

Чтобы сбалансировать бюджет, Минфин предложил сократить на 10% незащищенную часть ассигнований федерального бюджета в 2021—2023 годах. В частности, ведомство считает нужным отказаться от индексации зарплат чиновников, перенести реформу оплаты труда федеральных госслужащих за пределы 2023 года и уменьшить расходы на госпрограммы.