Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 35 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 13 копеек. На 10:10 мск курс доллара вырос на 35 копеек и составил 73,63 рубля, а евро подорожал до 87,19 рубля (плюс 16 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу с утра российская валюта «неплохо стоит для укрепления», но в преддверии выходных оно может перенестись на следующую неделю. По его словам, закрытие ожидается около уровня 73 рубля за доллар США.

«В последние дни наблюдается очень высокая волатильность в рубле. Никаких фундаментальных поводов для укрепления российской валюты мы не видим, а от ее обесценивания сдерживает неплохой спрос на ОФЗ и падение доллара на мировом рынке. Сегодня ждем колебаний пары доллар/рубль в довольно широком диапазоне 72,6—73,8», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.